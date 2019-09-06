اتحاد الكرة يعتمد تشكيل اللجان التجارية والمالية والطبية

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن اعتماد مجلس الإدارة برئاسة ياسر المسحل لتشكيل اللجان التجارية والمالية والطبية.

وجاء تشكيل اللجنة التجارية كالتالي؛ صالح الطويان رئيسًا، إبراهيم الحميضي نائبًا، إسماعيل آل عباش مستشارًا، وفي العضوية كل من فارس المفلح، عبدالله الزبيد ومشعل الحكيم.

وترأس اللجنة الطبية الدكتور صالح الحارثي، والدكتور عبدالعزيز آل الشيخ نائبًا، وضمت في عضويتها، كل من ياسر الفريهيدي، عبدالعزيز النفيسة ومنصور الصويان.

وضمت اللجنة المالية كلًّا من؛ عبدالله كبوها رئيسًا، محمد العميري نائبًا، وجاء في العضوية حسن الناصر، متعب الشمري وعامر الحراشي، فيما تم تأجيل تشكيل اللجنة الفنية إلى وقت لاحق.