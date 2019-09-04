اتحاد الكرة يعقد اجتماعه الدوري الثاني غدًا

المواطن - مروة نبيل

يعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القد، يوم غد الخميس، اجتماعه الدوري الثاني في مقر الجمعية السعودية للذوق العام بمدينة الدمام، وذلك تزامنًا مع مباراة المنتخب الوطني الأول الودية أمام نظيره المالي.

ويشهد جدول أعمال الاجتماع الذي يترأسه رئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل، عدداً من المواضيع التي تتضمن تنفيذ خطة عمل مجلس الإدارة، حيث سيتم اعتماد محضر الاجتماع الأول، وعرض ما تم عمله في الفترة السابقة.

وسيتم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد، ومناقشة تخصيص دعم مالي لمكاتب محاماة رياضية متخصصة لأندية الدرجتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى تشكيل اللجان المالية والفنية والطبية والتجارية.

كما يتم الاطلاع على لائحة مكافأة حكام ومقيمي دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، والاطلاع على المقترحات المقدمة من الأعضاء، وعرض الموقف المالي للاتحاد، ومناقشة تشكيل رابطة لدوري الدرجة الثانية.