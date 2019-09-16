اتفاقيات بين الإسكان التنموي وجمعيات حفر الباطن لسد حاجة مستفيدي الضمان

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أبرمت وزارة الإسكان ممثلة بالإسكان التنموي اتفاقيات شراكة مع كل من جمعية البر بحفر الباطن وجمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن “تراؤف”.

ويعتبر الإسكان التنموي ضمن إحدى مبادرات وزارة الإسكان لمستفيدي الضمان الاجتماعي ويوفر عن طريق التعاون مع الجمعيات الخيرية مساكن مناسبة لمستحقي الدعم السكني الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي على أن يكون المستفيد مسجلًا في بوابة وزارة الإسكان.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم لـ “المواطن“: نسعى في الإسكان التنموي لزيادة قاعدة شركائنا من الجمعيات الخيرية في جميع مدن ومحافظات المملكة، وفيما يخص محافظة حفر الباطن تحديديًا، وحتى تاريخه، تم إبرام اتفاقيات شراكة مع كل من جمعية البر بحفر الباطن وجمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن “تراؤف”، ونسعى من خلال هذه الشراكة لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة بالمحافظة من المشمولين برعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية “مستفيدي الضمان الاجتماعي” ولديهم طلب مكتمل في بوابة الدعم السكني “إسكان”، وحاليًا العمل قائم مع جمعية البر بحفر الباطن وجمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن “تراؤف” لتلبية الاحتياج السكني لدفعة من الأسر المستحقة من مستفيدي الجمعيتين.

بدورها ذكرت رئيسة مجلس إدارة جمعية درة الخيرية النسائية بحفر الباطن الأستاذة رفعة الحلاف، انه تم إبرام اتفاقية الإسكان التنموي لتُضاف من منظومة خدمات الجمعية الخيرية.

وأضافت الحلاف: تحرص الجمعية في خطتها الاستراتيجية على إحداث نقلة نوعية في المجال الخدمي بإبراز اتجاهات جديدة في المشاريع والمبادرات وعقد شراكات استراتيجية مدروسة وتبني المشاريع التي تخدم حصة المرأة كما إن نجاح أي جمعية وارتفاع مستواها يعد مكسبًا وطنيًا ومن هنا ترفع الجمعية صوتها منادية أن كل من لديه قدرة على العطاء الفكري والعلمي والمادي والمعنوي أن يسهم في هذه الجمعية لتطوير إمكانياتها.

وتابعت: ومن مُنطلق حرصنا على التطوير الدائم ومواكبة لرؤية ٢٠٣٠ وضعنا رؤية واضحة لمستقبلنا، نحن جمعية نسائية خيرية قائمة على أسس صلبة تُعنى بتمكين المرأة لتستقل بكيانها متطلعين من خلال هذه الشراكة إلى العالمية بكل المستويات نظامًا وإدارة وانتشارًا، واضعين نصب أعيننا القيم والمبادئ التي نشأنا عليها.

ونظرتنا للنجاح تتعلق بقياس رضا مستفيدينا وتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم وعلى أمل أن نحقق عبر هذه الشراكة كل التطلعات المرجوة.