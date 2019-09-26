احتساب وقت الذهاب والعودة للعمل ضمن الساعات الرسمية
بقرار من محكمة العدل الأوروبية

احتساب وقت الذهاب والعودة للعمل ضمن الساعات الرسمية

2019/09/27
الساعة 12:43 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - متابعة

أصدرت محكمة العدل الأوروبية، أمس الخميس، قرارًا يعتبر الوقت الذي يقضيه الفرد في بداية اليوم للذهاب إلى العمل وفي نهاية اليوم للعودة منه، ضمن ساعات العمل الرسمية وفقًا للقانون ولحماية حقوق العامل حسب ما ذكره موقع سكاي نيوز.

ومن المنتظر أن يفعَّل القرار ليشمل العديد من الوظائف داخل القارة الأوروبية وفقًا لقرار المحكمة.

ووفقًا للقرار فإن الشركات التي توظف عمالًا مثل الكهربائيين أو العاملين بمجال الرعاية أو الميكانيكيين قد تكون مخترقة لقوانين العمل بالاتحاد الأوروبي إذا لم تكن موفرة لمكاتب إقليمية للشركة كفروع أقرب مسافة للعمال المذكورين بالأعلى.

وذكرت المحكمة في القرار أنها استندت على قوانين ساعات العمل بالاتحاد الأوروبي، وأنه إذا كانت الرحلة المستغرقة من منزل العامل إلى موقع العمل أو العكس نابعة من قرار الشركة بإلغاء المكاتب الإقليمية وليس رغبة العامل نفسه، فالشركة تكون مجبرة على اعتبار ساعات الرحلة ضمن ساعات العمل الرسمية لضمان حقوق العامل الصحية والأمنية.


هل قرأت هذا ؟
  • مسؤول في أرامكو : واثقون من استئناف الإنتاج كاملًا نهاية سبتمبر
    •
  • الهجوم على معملي أرامكو موجه لاقتصاد العالم.. المسؤولية تشاركية
    •
  • 70 متحدثاً وأكثر من 12 ورشة عمل ضمن مؤتمر جراحة التجميل
    •
  • وقفة احتجاجية في برلين تنديدًا بجرائم النظام الإيراني
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم