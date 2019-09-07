احتفاء باليوم الوطني .. الأحساء تُغنِّي قوافل المجد على مسرح النادي الأدبي

المواطن - الأحساء

تجري الاستعدادات في نادي الأحساء الأدبي على قدم وساق لتقديم باقة من البرامج النوعية للاحتفاء بيومنا الوطني التاسع والثمانين الذي يصادف الاثنين ٢٤/ من شهر محرم الجاري ١٤٤١هـ الموافق ٢٣/ من سبتمبر ٢٠١٩م حيث سيكون هناك أوبريت غنائي ضخم يعرض مساء الأربعاء والخميس ٢٦- ٢٧/ ١/ 1441هـ

وقال رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري: “إن نادي الأحساء الأدبي يعد لهذه المناسبة الوطنية الكبرى بما يليق برمزية هذا التاريخ في قلوب أبناء هذا الوطن الغالي ، حيث أحل الله على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود – رحمه الله – على بلادنا الأمن والأمان والوحدة بدلاً من الخوف والجهل والتشرذم ، وما قام به حكام هذه البلاد ومعهم الآباء والأجداد منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى يومنا هذا من جهود جبارة لبناء هذا الوطن العظيم المملكة العربية السعودية تجني ثماره الآن الأجيال الحاضرة والقادمة بإذن الله بحياة هانئة يسودها الأمن والاستقرار والعدالة.

وأضاف الشهري: “أن النادي بالتنسيق مع الجهات الحكومية في محافظة الأحساء سيقدم باقة من البرامج المدروسة التي تضيف للحضور وتكشف عن حجم التطور الكبير الذي تحقق على أرض الواقع وما أنفقته وتنفقه الدولة – أيدها الله – لبناء الأرض والإنسان وتحقيق الرخاء والعيش الكريم لأبناء الوطن والمقيمين على ثراه وحجاج بيته الحرام وزوار مسجد نبيه محمد – صلى الله عليه وسلم – وكشف الشهري عن تقديم أوبريت غنائي ممسرح ضخم بعنوان ( قوافل المجد ) باللغة العربية الفصحى من كلمات الشاعرة السعودية (منى البدراني – خنساء المدينة) وإخراج المخرج المسرحي خالد الخميس ويتكون هذا الأوبريت من سبع لوحات مغناة تحكي سيرة الملك عبدالعزيز – رحمه الله – وأبنائه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله رحمهم الله جميعا، وهناك لوحة عن ملك الحزم خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز أيده الله ، وأخرى عن الرؤية ومهندسها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان حفظه الله وهناك لوحة عن الأحساء عاصمة السياحة العربية للعام ٢٠١٩م وأخرى عن الوطن ولوحة ختامية جاءت تحت عنوان فخر واعتزاز”.

وسيشارك في هذا الأوبريت أكثر من ستين شاباً ومجموعة من الأطفال ، وسيكون الحضور متاحاً للعوائل من الأحسائيين ، حيث مسرح النادي يتسع ولله الحمد لألف شخص ، وسيكون هناك بمشيئة الله برامج أخرى تبدأ مساء الثلاثاء ٢٥/ ١/ ١٤٤١هـ يصاحب ذلك معرض فني وطن وتاريخ يقام في رواق النادي للثقافة يستمر طيلة أيام الأسبوع.

