اختبار أخير لـ #الهلال و #الاتحاد قبل الموقعة الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

يخوض ناديا الهلال والاتحاد مباراتهما في الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ستكون الاستعداد الأخير لهما قبل المواجهة النارية بينهما في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويذكر أن الاتحاد سيحل ضيفًا على نادي ضمك غدًا الجمعة، بينما يواجه الهلال، فريق الفيحاء بعد غد السبت ضمن لقاءات الجولة الثالثة.

أعلن المدير الفني الروماني رازفان لوسيسكو عن جاهزية ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، جوستافو كويلار ومحمد البريك للمشاركة في المباريات.

وقال المدرب الروماني رازفان: “كويلار جاهز لمباراة الهلال ضد الفيحاء المقبلة، وهو يُشارك معنا في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية، منذ يوم الخميس الماضي”.

وتابع تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد الفيحاء قائلًا: “محمد البريك جاهز للعودة إلى المباريات، وشارك مع الفريق الأول في التدريبات الجماعية”.

وعلق رازفان على مباراة الهلال ضد الفيحاء قائلًا: “سنواجه خصمًا قويًا، خاصة أنه منظم في الجانب الدفاعي، ما يُصعب من المواجهة المرتقبة”.

كذلك أعرب النجم هتان باهبري عن جاهزية الفريق الأول لكرة القدم لخوض مباراة الهلال ضد الفيحاء المقرر إقامتها، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وقال باهبري خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد الفيحاء الذي عُقد، اليوم الخميس: “نحن على أتم الاستعداد كمنظومة عمل لخوض مباراة الفيحاء”.

وتابع نجم نادي الهلال تصريحاته قائلًا: “نسعى في مواجهة الفيحاء إلى مواصلة انتصاراتنا وتحقيق النقطة التاسعة في الدوري”.

واختتم هتان باهبري تصريحاته قائلًا: “نأمل إسعاد جماهيرنا بتحقيق الفوز في مباراة الهلال ضد الفيحاء وفي المباريات المقبلة”.

وستُقام مباراة الهلال والاتحاد على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض يوم 17 سبتمبر الجاري.