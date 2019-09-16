اختتام أول مهرجان دولي للإبل في أوروبا بعد فعاليات مميزة

المواطن - الرياض

اختتم، يوم أمس الأحد، في بلدة جانفري في ضواحي باريس، مهرجان أوروبا الدولي الأول للإبل الذي يعد أول مهرجان دولي للإبل في أوروبا، وأقيم لمدة يومين 14، 15 سبتمبر 2019، وذلك برعاية من المنظمة الدولية للإبل التي يرأس مجلس إدارتها الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيس نادي الإبل، بالتعاون مع الحكومة الفرنسية، ممثلة في محافظ بلدة جانفري وجميع إداراتها الحكومية والاتحاد الفرنسي للإبل.

وتنوعت أنشطة المهرجان ما بين ملتقى علمي للاطلاع على آخر البحوث والدراسات العلمية في مجال الإبل وللتعريف بثقافة الإبل وكذلك معرض لمنتجات الإبل وعروض للإبل أمام الجمهور، بالإضافة إلى سباق أوروبي للهجن.

وحضر افتتاح المهرجان وفعالياته محافظ بلدة جانفري كريستيان، يرافقه مدير بلدية جانفري، وممثل من الغرفة التجارية الفرنسية، ورئيس الاتحاد الفرنسي للإبل والدكتور مبارك السويلم، أمين عام المنظمة الدولية للإبل، والأستاذ خالد أبو حيمد الرئيس التنفيذي لنادي الإبل.

وأوضح الشيخ فهد بن حثلين، رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل، أن رعاية وتواجد المنظمة الدولية للإبل في أول مهرجان أوروبي للإبل هو ضمن جهود وأهداف وخطة المنظمة الإستراتيجية لدعم وتطوير ثقافة وأنشطة الإبل في العالم.

وتابع: إنني أعتبر هذا المهرجان لحظة تاريخية لبدء ثقافة مهرجانات الإبل في أوروبا، وسنعمل على تطويره سنويًّا، وهذا العمل امتداد واستمرار لما تم عمله في مؤتمر دول آسيا الوسطى الذي نظمناه في شهر أغسطس الماضي في قيرزغستان، وهناك المزيد من المبادرات الدولية سنعلن عنها قريبًا.

وأضاف ابن حثلين، أن جهود المنظمة ومبادراتها ما كانت لتنطلق لولا توفيق الله ثم دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتوجيه ومساندة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل، حيث تحظى المنظمة برعاية سموه؛ كون المملكة هي دولة المقر للمنظمة.