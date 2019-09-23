اختتام دورة الرخصة التدريبية الآسيوية لحراس المرمى

المواطن - مروة نبيل

اختتمت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، دورة المستوى الثاني للرخصة التدريبية الآسيوية لحراس المرمى، بحضور عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة تركي السلطان.

وأُقيمت منافسات دورة المستوى الثاني للرخصة التدريبية الآسيوية لحراس المرمى في مقر نادي القادسية بمدينة الخبر خلال الفترة من 17 حتى 23 من شهر سبتمبر الجاري.

وشهدت الدورة التي قدمها المحاضر السعودي الآسيوي جاسم الحربي، وبمشاركة 18 مدربًا من مدربي حراس المرمى الوطنيين، تطبيقات عملية ونظرية وتمارين صباحية ومحاضرات نظرية.

وتهدف هذه التطبيقات إلى تمكين المدرب من التقنيات الفردية وفهمه لدور حارس المرمى والتخطيط والإعداد للوحدات التدريبية والتقييم والتحليل لأداء الحارس ومعرفة مراحل النمو والتطور.

ومن جانبه، قدم تركي السلطان شكره وتقديره إلى الهيئة العامة للرياضة لدعمها اللامحدود لإقامة مثل هذه الدورات، ولرئيس الاتحاد على متابعته المستمرة، مثمنًا جهود نادي القادسية لاستضافتهم هذه الدورة وتقديمهم التسهيلات اللازمة.

يُذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن الحزمة الأولى للدورات التدريبية للمدربين الوطنيين بهدف تأهيلهم من الناحيتين العملية والنظرية.