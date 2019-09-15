اختتام دورة حكام الفئات السنية الأولى

المواطن - مروة نبيل

اختتمت، اليوم الأحد، دورة حكام الفئات السنية الأولى بمنطقة المدينة المنورة، بحضور نائب رئيس لجنة الحكام الرئيسية يوسف ميرزا، وعضو اللجنة عبدالعزيز العقيلي.

وشهدت الدورة، التي استمرت لمدة 4 أيام، حضور 42 حكمًا وحكمًا مساعدًا، تم خلالها تطبيق البرنامج الزمني المعد مسبقًا، حيث تم شرح التعديلات الجديدة الصادرة من المجلس التشريعي الدولي “IFAB”.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي، أنه تم إجراء اختبارات في القانون وحالات الفيديو والتسلل، بالإضافة إلى اختبار اللياقة البدنية.

كما شهدت الدورة إجراء مناورة كروية وتوزيع الحكام بالتحكيم لفترة محدودة مع إجراء متابعة وتوجيهات من خلال توزيع المهام على المحاضرين المتواجدين.

وفي ختام الدورة، قدم ميرزا شكره وتقديره لمدير الدورة محمد سعد بخيت وللجهاز الفني والإداري للدورة، ولمدير بيوت الشباب في المدينة المنورة محمد المدني، ولمدير ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية حاتم أبو سلامة على تذليل كافة الصعوبات من أجل إنجاح الدورة والدعم غير المستغرب تجاه أبناء الوطن.