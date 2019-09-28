اختراق حساب حمد الله في تويتر

المواطن - محمد سمعه

تعرض حساب اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، في تويتر للاختراق، عقب مباراة العالمي ضد الأهلي التي أُقيمت بالأمس في الجولة الخامسة من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف العديد من جماهير نادي النصر عبر تويتر أن حساب حمد الله اختفى من موقع التدوينات القصيرة بمجرد تعرضه للاختراق، وذلك بعد ساعات من مباراة الأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكان حمد الله تعرض لعدة انتقادات شرسة من قبل بعض الإعلاميين والجماهير الرياضية بسبب سقوطه وادعاءاته للحصول على ركلات جزاء من الحكام في مباريات النصر بالدوري.

واستمر مسلسل نزيف النقاط بالنسبة لنادي النصر، بعد التعادل في مباراة الأهلي والنصر؛ مما جعل الجمهور النصراوي يشعر بالقلق، خاصة أن جمهور أصفر العاصمة يُمني النفس بالمنافسة على لقب الدوري والفوز به للموسم الثاني على التوالي، بعد توديع بطولة دوري أبطال آسيا من دور الثمانية على يد نادي السد القطري.

وعلّق اللاعب يحيى الشهري لاعب العالمي بعد مباراة الأهلي والنصر قائلًا: نطمح لتدارك الأمور في أسرع وقت، وهذا يتحقق بوقفة مع الفريق، ومن الممكن أن يمر أي فريق بهذه المرحلة الصعبة.

واتجه المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر لتحليل أداء فريقه في لقاء الأهلي والنصر قائلًا: لعبنا مباراة جيدة وبثقة، وطوال الـ90 دقيقة، الظروف كانت صعبة على الفريقين.