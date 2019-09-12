اختيار مدرب في وقت قصير خطأ يُقلق الأخضر

المواطن - محمد سمعه

لم يتمكن المنتخب السعودي خلال المباراة الرسمية الأولى في تصفيات آسيا المزدوجة من طمأنة عشاقه، وذلك بعد التعادل مع المنتخب اليمني أول أمس الثلاثاء في الجولة الأولى.

وتعرض لاعبو المنتخب السعودي والمدرب الفرنسي هيرفي رينارد لانتقادات عديدة بسبب سوء الأداء بجانب وجود تعليقات وتحفظ على اختيار بعض العناصر في قائمة المنتخب مثل الحارس عبدالله المعيوف.

قال الناقد الرياضي سعد المهدي: يجب أن نتفهم غضب الشارع الرياضي في المملكة، لأنهم يريدون رؤية منتخبهم منتصرًا وفي أفضل حال.

وأضاف المهدي: السبب وراء تذبذب مستوى الأخضر هو تأخر تعيين الإدارة لاتحاد القدم وبالتالي ترتب على هذا الأمر اختيار مدرب في وقت قصير قبل التصفيات بـ 4 أو 3 أسابيع وهو أمر غير جيد للمنتخب من حيث الإعداد.

جدير بالذكر أن اتحاد القدم برئاسة ياسر المسحل كان أعلن تعاقده مع المدرب هيرفي رينارد يوم 31 يوليو الماضي بعد مضي سبعة أشهر ونصف على رحيل المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي من تدريب الأخضر.

حاول ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم تخفيف الغضب الجماهيري، وذلك بعد حديثه الإعلامي الذي أدلى به عقب تعادل المنتخب السعودي، مع المنتخب اليمني يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وكان ياسر المسحل قال عقب مباراة السعودية واليمن: “لا أجد مبررات للتعادل مع اليمن.. بكل تأكيد نتيجة غير مرضية.. التاريخ والفارق الفني شاسع للغاية لكنها مباراة وانتهت وعلينا التركيز في مواجهة سنغافورة”.