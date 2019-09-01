ارتفاع إيرادات ليبيا من النفط والغاز إلى 2.1 مليار دولار

المواطن - متابعة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، يوم أمس الأحد، أن إيراداتها ارتفعت في شهر يوليو إلى 2.1 مليار دولار؛ بزيادة 23 في المائة عن الشهر السابق.

وعزت المؤسسة في بيان هذه الزيادة إلى ارتفاع في عدد شحنات النفط الخام في أواخر يونيو، والتي تم استلامها وتسويتها ضمن حسابات شهر يوليو تموز.

وبلغ مجمل إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط في يونيو 1.73 مليار دولار.

وعلى الرغم من ارتفاع الإيرادات في يوليو تموز قال مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية: إن ” قطاع النفط الليبي لا يزال عرضة لانتكاسات مرتبطة أساسًا بتدهور الأوضاع الأمنية داخل البلاد“.

وأضاف أن ”عمليات التخريب التي طالت خط الأنابيب بحقل الشرارة النفطي تسببت في خفض الإيرادات بشكل ملحوظ“.