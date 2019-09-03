استبعاد آل فتيل من معسكر الأخضر

المواطن - مروة نبيل

أعلن المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن استبعاد المدافع محمد آل فتيل مع معسكر الأخضر المقام حاليًا في الدمام.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول بقيادة الفرنسي هيرفي رينادر استبعاد محمد آل فتيل من المعسكر، بناء على تقرير الجهاز الطبي حول حالة المدافع الذي تعرض لآلام في العضلة الضامة.

وكان مدافع النادي الأهلي والمنتخب السعودي الأول، محمد آل فتيل قد أدى تمارين خاصة مع الجهاز الطبي بالأمس، بعد معاناته من آلام في العضلة الضامة، وأجرى أشعة الرنين المغناطيسي، قبل أن يتم استبعاده اليوم.

ويخوض الأخضر معسكرًا إعداديًّا في الدمام بداية من أمس وحتى التاسع من سبتمبر الجاري، وسيلعب خلاله مباراة ودية ضد المنتخب المالي الأول لكرة القدم، في الخامس من الشهر ذاته.

ويواجه المنتخب السعودي الأول نظيره اليمني، في العاشر من شهر سبتمبر الجاري، على استاد البحرين الدولي في أولى مباريات الأخضر بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.