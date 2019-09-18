استبعاد حسين عبدالغني من تدريبات #الأهلي

المواطن - مروة نبيل

قرر المدير الفني المؤقت صالح المحمدي استبعاد النجم حسين عبدالغني من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجماعية، قبل مباراة الفتح المقبلة.

وجاء قرار المحمدي باستبعاد المخضرم حسين عبدالغني من تدريبات الأهلي بسبب عدم التزامه، بجانب كثرة الحديث مع زملائه في الفريق خلال المران، الأمر الذي اعتبره المدرب عدم جدية منه، وذلك وفقًا لصحيفة “الاقتصادية”.

وتدخلت إدارة النادي الأهلي لحل الأزمة بين المحمدي وحسين عبدالغني، وتوجه قائد الفريق الأول لكرة القدم إلى المدرب، واعتذر إليه عن تصرفه؛ وتقبل اعتذاره، ولكنه أبلغه بعدم الحاجة إلى خدماته، ليرحل اللاعب عن المران.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد كلفت المدرب الوطني صالح المحمدي ومساعده محمد مسعد رسميًّا بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال المرحلة المقبلة، بعد إقالة المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش لتراجع النتائج.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الفتح ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم السبت المقبل.