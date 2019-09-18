استبعاد حسين عبدالغني من تدريبات #الأهلي
قبل مباراة الفتح المقبلة

استبعاد حسين عبدالغني من تدريبات #الأهلي

2019/09/18
الساعة 3:58 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

قرر المدير الفني المؤقت صالح المحمدي استبعاد النجم حسين عبدالغني من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجماعية، قبل مباراة الفتح المقبلة.

وجاء قرار المحمدي باستبعاد المخضرم حسين عبدالغني من تدريبات الأهلي بسبب عدم التزامه، بجانب كثرة الحديث مع زملائه في الفريق خلال المران، الأمر الذي اعتبره المدرب عدم جدية منه، وذلك وفقًا لصحيفة “الاقتصادية”.

وتدخلت إدارة النادي الأهلي لحل الأزمة بين المحمدي وحسين عبدالغني، وتوجه قائد الفريق الأول لكرة القدم إلى المدرب، واعتذر إليه عن تصرفه؛ وتقبل اعتذاره، ولكنه أبلغه بعدم الحاجة إلى خدماته، ليرحل اللاعب عن المران.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد كلفت المدرب الوطني صالح المحمدي ومساعده محمد مسعد رسميًّا بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال المرحلة المقبلة، بعد إقالة المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش لتراجع النتائج.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الفتح ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم السبت المقبل.


هل قرأت هذا ؟
  • الصائغ: تفاجأت بإقالة برانكو وتصريحات منصور بن مشعل انفعالية
    •
  • فيديو.. الطويرقي يستقيل بسبب تصريح منصور بن مشعل
    •
  • منصور بن مشعل منتقدًا الصائغ: يُسهر اللاعبين ولم يُنفذ وعوده
    •
  • #الأهلي يخوض مرانه الأول بقيادة المحمدي
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم