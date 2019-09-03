استبعاد هازارد من قائمة المنتخب البلجيكي
بعد تعرضه لإصابة

استبعاد هازارد من قائمة المنتخب البلجيكي

2019/09/03
الساعة 10:04 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

أعلن المنتخب البلجيكي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن استبعاد نجم ريال مدريد الإسباني، إيدين هازارد لمعاناته من الإصابة.

وتعرض هازارد للإصابة مع ريال مدريد، وسافر إلى بلجيكا ومعه نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها مع أطباء المرينغي، والتي تؤكد عدم قدرته على اللعب حاليًّا، وهو نفس القرار الذي اتخذه أطباء المنتخب بعد فحص اللاعب.

ومن المقرر أن يعود هازارد إلى العاصمة الإسبانية، لمواصلة تأهيله، حيث يسعى الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان لتجهيزه للمشاركة ضد ليفانتي، يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك وفقًا لصحيفة “ماركا”.

وكان هناك حالة من القلق داخل صفوف نادي ريال مدريد الإسباني؛ بسبب استدعاء هازارد لقائمة المنتخب البلجيكي من أجل المشاركة في مواجهتي سان مارينو وأسكتلندا بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم