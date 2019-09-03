استبعاد هازارد من قائمة المنتخب البلجيكي

المواطن - مروة نبيل

أعلن المنتخب البلجيكي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن استبعاد نجم ريال مدريد الإسباني، إيدين هازارد لمعاناته من الإصابة.

وتعرض هازارد للإصابة مع ريال مدريد، وسافر إلى بلجيكا ومعه نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها مع أطباء المرينغي، والتي تؤكد عدم قدرته على اللعب حاليًّا، وهو نفس القرار الذي اتخذه أطباء المنتخب بعد فحص اللاعب.

ومن المقرر أن يعود هازارد إلى العاصمة الإسبانية، لمواصلة تأهيله، حيث يسعى الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان لتجهيزه للمشاركة ضد ليفانتي، يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك وفقًا لصحيفة “ماركا”.

وكان هناك حالة من القلق داخل صفوف نادي ريال مدريد الإسباني؛ بسبب استدعاء هازارد لقائمة المنتخب البلجيكي من أجل المشاركة في مواجهتي سان مارينو وأسكتلندا بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.