استحواذ ولعب من لمسة واحدة في مران #الأهلي

المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، بعد اليوم الراحة الذي منحه الجهاز الفني للاعبين.

وقام المدير الفني صالح المحمدي بشرح البرنامج التدريبي اللياقي والتكتيكي، الذي سيسير عليه الفريق خلال الأيام التي تسبق مباراة النصر المرتقبة من خلال الاجتماع الذي عقده باللاعبين في بداية الحصة التدريبية.

وأجرى لاعبو الأهلي في بداية الحصة التدريبية تمارين لياقية اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب، كما شهدت تطبيق عددٍ من الحالات الفنية في مختلف مراكز اللعب.

وعمد المحمدي لإجراء تدريبات تكتيكية من خلال مران تنافسي، ركز فيه على الاستحواذ تحت الضغط والتمركز السليم وسرعة نقل الكرة من لمسة واحدة.

وشهدت تدريبات الأهلي اليوم حضور المشرف العام على كرة القدم، الأمير منصور بن مشعل، ورئيس مجلس الإدارة أحمد الصائغ ونائبه عبدالصمد القرشي.

ويواجه الأهلي فريق النصر على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.