استخراج 20 ملعقة ومجوهرات من بطن مريض
يعاني من ضمور في المخ

استخراج 20 ملعقة ومجوهرات من بطن مريض

2019/09/08
الساعة 2:16 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, غرائب
طباعة
المواطن - متابعة

تمكن فريق طبي بمصر من استخراج 20 ملعقة وأدوات مطبخ ومجموعة من فرش الأسنان وسلاسل ذهبية من بطن مريض مصري.

وكشف فريق من أطباء الجراحة بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة شمال مصر، وجود مجموعة كبيرة من أدوات المطبخ، بالإضافة إلى خواتم وسلاسل ذهبية داخل أمعاء مريض عقلياً.

وأعلن الدكتور أمجد فؤاد رئيس الفريق الجراحي أن الفحوص الطبية كشفت وجود مجموعة من أدوات المائدة داخل بطن مريض يبلغ من العمر 20 عاما، ويعاني من ضمور بالمخ، مضيفاً أن الشاب وصل إلى المركز وهو يعاني من آلام شديدة بالبطن.

وأضاف أنه تم على الفور إجراء جراحة عاجلة واستخراج 20 ملعقة، وخاتم ذهب ومجوهرات، و6 فرش أسنان، وبعض الأجسام الغريبة، مشيراً إلى أن المريض حالته مستقرة حالياً.

وقال إن الشاب ابتلع تلك الأشياء منذ 6 أشهر، واستمرت طيلة تلك الفترة داخل بطنه، مضيفاً أن والدته اكتشفت اختفاء أعداد كبيرة من الأدوات الخاصة بالمطبخ، وبعض المجوهرات الخاصة بها، ولم تشك في أن ابنها ابتلعها.

وأكد رئيس الطاقم الطبي أن الشاب خضع لجراحة استمرت ساعتين، وتم وضعه تحت الإشراف الطبي للملاحظة، مؤكداً أن حالته أصبحت مستقرة.


هل قرأت هذا ؟
  • ضبط 3 يمنيين سرقوا مجوهرات بـ3 ملايين ريال بالرياض
    •
  • زوجة سجين تشتري مجوهرات بـ 730 ألف ريال يوميًا
    •
  • سرقة مجوهرات بنحو 800 ألف يورو من سعودية في باريس
    •
  • تفاصيل سرقة مجوهرات والاعتداء جنسياً على عاملة منزلية في القريات
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم