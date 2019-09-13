استشهاد 6 جنود إماراتيين نتيجة تصادم آليات عسكرية في أرض العمليات

المواطن - الرياض

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في الإمارات، عن استشهاد ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية اثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات.

وأفادت القوات المسلحة أن الشهداء هم، النقيب سعيد احمد راشد المنصوري، الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني.. والوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، والوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، و الوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.

وتتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها الى ذوي الشهداء، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.