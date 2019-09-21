اعتراف غريب من بيرناردو سيلفا بعد نهاية مباراة مان سيتي ضد واتفورد

المواطن - محمد سمعه

اعترف اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، برغبته في العودة إلى صفوف نادي بنفيكا البرتغالي يومًا ما، وذلك بعد نهاية مباراة مان سيتي ضد واتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي.

وقال بيرناردو سيلفا بعد نهاية المباراة: أريد العودة لـ صفوف نادي بنفيكا يومًا ما، هذا الفريق له مكانة خاصة في قلبي وحلمي العودة له قبل نهاية مسيرتي.

وأضاف بيرناردو سيلفا: لست نادمًا على أي شيء، وكان يجب علي اتخاذ القرارات، ولكنني لست نادمًا كما قلت.

انتهت مباراة مان سيتي ضد واتفورد اليوم في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز مانشستر سيتي بثمانية أهداف دون رد.

بدأ الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد واتفورد، بضغط هجومي كبير من قبل السيتزنس، حيث نجح مانشستر سيتي سريعًا في تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب الإسباني دافيد سيلفا في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول.

وتواصل هجوم مانشستر سيتي الناري في مباراة مان سيتي ضد واتفورد، وذلك بحثًا عن إضافة الهدف الثاني، حيث تمكن الأرجنتيني سيرخيو أغويرو من إحراز الهدف الثاني للسيتي من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة.

وأضاف اللاعب الجزائري رياض محرز الهدف الثالث للسيتي في مباراة مان سيتي ضد واتفورد، وذلك بطريقة جميلة في الدقيقة الثانية عشرة.

انهار نادي واتفورد تمامًا، حيث سيطر مانشستر سيتي على مجريات المباراة بالكامل، فتمكن اللاعب بيرناردو سيلفا من إحراز الهدف الرابع لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة عشرة.

وأضاف الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي خامس أهداف السيتزنس في الدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد واتفورد.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد واتفورد بتقدم السيتزنس بخماسية نظيفة.

وفي الشوط الثاني من مباراة مان سيتي ضد واتفورد، واصل البرتغالي بيرناردو سيلفا تألقه، حيث أضاف الهدف السادس لمان سيتي بالدقيقة الثامنة والأربعين.

فرض بيرناردو سيلفا نفسه نجم مباراة مان سيتي ضد واتفورد بتسجيله الهدف السابع للسيتي والهاتريك له في الدقيقة الستين من عمر اللقاء.

واختتم اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين مهرجان أهداف مباراة مان سيتي ضد واتفورد، بإحرازه الهدف الثامن للفريق الأزرق في الدقيقة الخامسة والثمانين.