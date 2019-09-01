اعتقال تاسع الموقعين على بيان تنحي خامنئي

المواطن - متابعة

قبضت السلطات الإيرانية على الناشط المدني كمال جعفري يزدي، أحد الموقعين الـ14 على بيان يطالب بتنحي المرشد، علي خامنئي، وتغيير الدستور الإيراني، في مدينة مشهد.

وقال مصدر مطلع: إنه تمت مداهمة منزل جعفري بمشهد في الساعة العاشرة من مساء السبت 31 أغسطس وتم اقتياده إلى مكان مجهول، بحسب “العربية”.

ويحمل جعفري يزدي (53 عامًا) شهادة الدكتوراه في الإدارة الإستراتيجية. وقبل الاعتقال، كان يدرّس في جامعة مشهد غير الحكومية.

يذكر أن الناشط المعتقل كان ممن يسميهم النظام “المضحين” في الحرب العراقية الإيرانية، حيث جرح وبعدها تم أسره لسنوات على يد الجيش العراقي في ثمانينيات القرن الماضي.