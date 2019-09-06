اعتماد موعد الجمعية العمومية للاتحاد السعودي

المواطن - مروة نبيل

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية، ليكون في شهر نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السعودي العادي، والذي عقد بمقر جمعية الذوق العام في مدينة الدمام، على هامش معسكر الأخضر المقام هناك.

كما اعتمد الاجتماع مكافآت حكام ومقيمي الدرجة الأولى والثانية، مع توفير مبلغ مالي محدد، ليكون دعمًا لها في تعيين مكاتب محاماة متخصصة في القانون الرياضي.

ووافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على إطلاق رابطة لدوري الدرجة الثانية، فضلًا عن تشكيل لجنة للعبة كرة قدم الصالات وتنظيم مسابقات لها، وتكليف لجنة المسابقات بتقديم دراسة حول ذلك.

واستعرض اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، مواعيد معسكرات المنتخب الأول والمنتخبات الفئات السنية.