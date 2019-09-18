افتتاح تصفيات كأس آسيا اليوم والدخول بالمجان

المواطن - مروة نبيل

تنطلق، مساء اليوم الأربعاء، منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس آسيا 2020 تحت 16 عامًا، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة.

ويتواجد المنتخب السعودي للناشئين في المجموعة الرابعة ضمن تصفيات كأس آسيا تحت 2020 تحت 16 عامًا، والتي تضم منتخبات عمان، سوريا وباكستان.

ويواجه منتخب عمان نظيره الباكستاني، عند الساعة 6:25 مساء، فيما يُلاقي الأخضر للناشئين نظيره السوري، عند الساعة 9:20 مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا.

وحفز الاتحاد السعودي لكرة القدم الجماهير لحضور مباريات تصفيات كأس آسيا 2020، وأعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن دخول الجمهور بالمجان.

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