افتتاح دورة المحاضرين لمنهج الرخصة التدريبية الآسيوية B

المواطن - مروة نبيل

افتتحت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، دورة المحاضرين لمنهج الرخصة التدريبية الآسيوية B، والتي تمتد حتى الثامن من شهر سبتمبر الجاري، في معهد إعداد القادة بالعاصمة الرياض.

وتأتي الدورة ضمن اتفاقية اللجنة الفنية مع هيئة التعليم التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لتخصيص مناهج خاصة بالرخص التدريبية للاتحادات القارية، وذلك بحضور عضوي مجلس الاتحاد السعودي تركي السلطان وبندر الأحمدي، وعضو هيئة التعليم الدكتور يحيى الشريف.

وقدم البروفيسور في فسيولوجيا التدريب والاختبارات الرياضية محاضر الاتحاد الدولي والأوروبي، الدنماركي جينس بانقسبو نبذة تعريفية عن المنهج المعد للرخصة التدريبية الآسيوية B.

وسيتم خلال أيام الدورة تطبيقات عملية ونظرية تشمل خطط الفريق وأنظمة اللعب وعناصر الهجوم، والتدريب اللياقي، بالإضافة إلى تطوير الفئات السنية.

وشهدت الدور مشاركة جامعة الملك سعود عبر قسم علم النفس، حيث قدم الدكتور خالد الرقاص محاضرة عن الصفات الشخصية للمحاضر والتعامل مع الدارسين، كما قدم الدكتور مشعان الحربي محاضرة طرق التدريس الحديثة وأساليب التقويم، وشارك ممدوح إبراهيم بمحاضرة عن أهمية استخدام تقنيات التعليم.

يُذكر أن بانقسبو سبق أن عمل مساعدًا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلال فترة إشراف الفني على نادي يوفنتوس، كما عمل مساعدًا لمدرب المنتخب الدنماركي، ويعمل حاليًّا مساعدًا للمدرب حيان قاسبيريني في نادي أتلانتا.