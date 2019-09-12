اقتراح يحل مشكلة المنتخب السعودي

المواطن - محمد سمعه

لايزال أداء المنتخب السعودي في مباراة المنتخب اليمني موضع الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أن الأخضر لم يظهر بالصورة المتوقعة منه تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد.

وتسبب أداء الأخضر في إثارة الكثير من الأسئلة حول إذا ما كان المدرب رينارد اختار قائمة الأخضر بالكامل أم فُرضت عليه بعض الأسماء.

قال عبدالله بن زنان المتحدث السابق لـ النصر في هذا الأمر: لماذا لا تُوجد إدارة منفصلة للمنتخب السعودي عن اتحاد القدم وهيئة الرياضة، إدارة تكون مستقلة بذاتها وإدارة تضع خططًا واستراتيجية يتم السير عليها من أجل مصلحة المنتخب السعودي مستقبلًا مثل اختيار المدربين واختيار خطة العمل.

وأضاف ابن زنان: يقولون إن وجود الـ7 أجانب هو السبب في سوء أداء المنتخب السعودي، كان يتواجد 3 أو 4 أجانب ولم يحقق المنتخب السعودي أي شيء، كثرة الأجانب ليس سببًا في سوء أداء الأخضر.

في وقت سابق، انتقد الكثيرون من النقاد الرياضيين والجماهير أداء المنتخب السعودي أول أمس، وذلك بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام المنتخب اليمني بنتيجة هدفين لكل فريق في الجولة الأولى من تصفيات آسيا المزدوجة والمؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

ومع تذبذب مستوى وهبوط أداء الكثيرين من لاعبي المنتخب السعودي في الفترة الحالية، وجه الكثيرين اللوم إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي سمح خلال فترة من الفترات بزيادة عدد المحترفين الأجانب في الأندية السعودية.

قال طارق كيال نجم الأهلي الأسبق: المنتخب السعودي في ظل قلة عدد المحترفين الأجانب تأهل إلى بطولة كأس العالم في أربع مناسبات.

واتفق فيصل أبو ثنين لاعب نادي الهلال الأسبق مع رأي طارق كيال حيث قال: الكرة السعودية والمنتخب السعودي دفع ثمن زيادة عدد اللاعبين الأجانب، وهو أمر يُثبت عدم استعداد وجاهزية اللاعب السعودي للدفاع عن ألوان منتخب بلده.

وأشار أبو ثنين: اللاعب السعودي يكون بديلًا في فريقه وبالتالي مستواه بعيد كل البعد عن تمثيل الأخضر.