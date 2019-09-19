الأحمدي: أتوقع إقالة سييرا قريبًا

المواطن - مروة نبيل

تسبب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى توقع البعض بإمكانية إقالة المدير الفني التشيلي لويس سييرا خلال الفترة المقبلة.

وخسر الاتحاد ضد ضمك في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يودع منافسات دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي، بعد هزيمته ضد الهلال.

وأكد الإعلامي الرياضي عاطف الأحمدي، أنه يتوقع أن يقيل مجلس إدارة نادي الاتحاد المدرب التشيلي سييرا بعد جولة أو جولتين على الأكثر.

وانتقد الأحمدي خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قرار إدارة الاتحاد بإبعاد التشيلي لويس خيمينيز، وقال: “قرار غير موفق.. وكان يجب استبداله قبل إغلاق فترة التعاقدات”.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قد أنهى تعاقده مع خيمينيز بعد توديع دوري أبطال آسيا 2019، وعدم ظهوره بالمستوى المتوقع خلال الفترة الماضية.