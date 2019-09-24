الأحمري لـ”المواطن”: مجسم الطائف احتوى على رموز لجميع ملوك المملكة

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

قال الفنان “رائد الأحمري” مصمم المجسم الجداري المضيء في تصريح خاص لـ “المواطن“: إن عمل المجسم الجداري أُنشئ بأسلوب عصري وحديث وبخامات وأفكار حديثة.

وأضاف أنه تم تصميم المجسم بالفولاذ ببروز على حائط معمول بطريقة متميزة خارجة عن المألوف، وكذلك وُظفت إضاءات خلفية للعمل مما يخدم جماليات العمل في المساء.

وأضاف: كذلك تزين العمل بـ 10 سواري للعلم السعودي وممرات أرضية مضاءة ومسطحات زراعية تخدم جماليات الموقع، ليكون أحد المعالم المميزة على مستوى المملكة العربية السعودية.

ولفت “الأحمري ” إلى أن العمل احتوى على رموز المملكة العربية السعودية ممثلةً بقاداتها على مر 89 عاماً، فكانت بدايته من المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، مروراً بأبنائه الذين حكموا الدولة وصولاً إلى الأمير المجدد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فكان الرابط بينهم رمز الحرف العربي والذي يعبّر عن العروبة والأصالة والتاريخ والجمال وقوة في المعنى تجعله الرابط بين جيل وآخر.

وتابع: أنه عندما وضع صور حكام المملكة العربية السعودية في عمل واحد، لم يسعه إلا أن يسمي هذا العمل الفني “عزة وشموخ”.

وعبر “الأحمري ” في ختام تصريحه بشكره وتقديره لـ “المواطن” على تسليطها الضوء على هذا العمل والذي يعد أحد المعالم البارزة في محافظة الطائف، ويأتي احتفاء بالذكرى الخالدة لليوم الوطني الـ 89.