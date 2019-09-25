الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها في مؤسسة جسر الملك فهد

المواطن - واس

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية تقديم خدماتها للنساء والرجال في مقر المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ابتداءً من اليوم ولمدة يومين, وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة “نأتي إليك ” المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.

يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.