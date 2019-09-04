الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها في مقر الأمر بالمعروف بأبها

المواطن - واس

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير تقديم خدماتها للرجال في مقر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة أبها ابتداءً من اليوم، وحتى يوم غد.

يأتـي ذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة “نأتي إليك ” المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.

يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة.