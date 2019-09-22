الأخضر إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين

المواطن - مروة نبيل

نجح المنتخب السعودي تحت 16 عامًا في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين 2020 التي تحتضنها البحرين، بعد تعادله سلبيًّا ضد عمان، اليوم الأحد.

وظهر الأخضر بشكل مميز ضد عمان في مباراة اليوم، ضمن تصفيات كأس آسيا للناشئين 2020، وقدم اللاعبون مستوى متوازنًا في الدفاع والهجوم، وكانوا قريبين من هز الشباك في أكثر من مناسبة.

تصفيات كأس آسيا للناشئين:

وضمن الأخضر التأهل بشكل مباشر إلى نهائيات البطولة القارية، بعد تصدره المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا للناشئين 2020 برصيد 7 نقاط.

وتألق لاعبو المنتخب السعودي تحت 16 عامًا في تصفيات كأس آسيا للناشئين 2020، حيث تمكنوا من الفوز على سوريا برباعية، وكرروا النتيجة ذاتها ضد باكستان، قبل أن يتعادلوا سلبيًّا أمام عمان اليوم.

وضمن المنتخب العماني تحت 16 عامًا التأهل كأفضل فريق صاحب مركز ثاني في تصفيات كأس آسيا للناشئين 2020.