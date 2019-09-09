الأخضر الأولمبي يختتم استعداداته لمباراة مصر
في ختام تحضيراته لكأس آسيا

الأخضر الأولمبي يختتم استعداداته لمباراة مصر

2019/09/09
الساعة 9:45 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أنهى المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، مساء اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة الفراعنة وديًّا، في ختام معسكره الإعدادي المُقام حاليًّا في مصر.

ويلتقي الأخضر الأولمبي بنظيره المصري في ختام معسكره، يوم غد الثلاثاء، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية على ملعب السلام، وذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج إعداد الأخضر لكأس آسيا 2020، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو.

وأجرى لاعبو الأخضر الأولمبي حصتهم التدريبية، اليوم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والتي طبقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية متنوعة.

ولعب الأخضر الأولمبي ضد نظيره المصري وديًّا قبل بضعة أيام، وتمكن الفراعنة من الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، ويسعى المنتخب الوطني لتعويض خسارته والظهور بشكل مميز في مباراة الغد.


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