الأخضر يبدأ الاستعداد لكأس آسيا

المواطن - مروة نبيل

يقيم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، يوم غد الاثنين، معسكره التحضيري في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا 2020.

ومن المقرر أن يقيم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، معسكرًا إعداديًّا في مدينة الطائف ومصر، بداية من غدٍ وحتى العاشر من شهر سبتمبر الجاري.

واستدعى المدير الفني للأخضر، سعد الشهري، 24 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وهم؛ صالح الوحيمد، أمين بخاري، محمد اليامي، عبدالله حسون، عمر العودة، عبدالإله العمري، عون السلوي، حسان التمبكتي، عبدالباسط هندي ومحمد الشنقيطي.

كما ضمت قائمة الأخضر كلًّا من؛ عبدالله اليوسف، يوسف الحربي، ناصر العمران، علي الحسن، محمد المجحد، حسن القيد، فرج الغشيان، راكان العنزي، خالد الغنام، تركي العمار، عبدالرحمن غريب، منصور المولد، سعد السلولي ورمزي صولان.

وسيخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا خلال معسكره الحالي مباراتين وديتين مع نظيره المنتخب المصري، يومي 7 و10 من شهر سبتمبر الجاري.