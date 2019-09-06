الأخضر يعاود تدريباته

المواطن - مروة نبيل

عاود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، تدريباته الجماعية بعد مباراته الودية ضد مالي ضمن معسكره التحضيري المقام حاليًّا في الدمام، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.

وأجرى لاعبو الأخضر تدريباتهم، اليوم، على إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام تحت إشراف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، الذي قسم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا في ودية مالي، واكتفوا بتمارين استرجاعية.

وخصص المدرب الفرنسي رينارد للمجموعة الثانية من لاعبي الأخضر تمارين اعتيادية بدأت بالإحماء ثم تمرين التمرير، قبل أن يقوم بتطبيق عدد من التدريبات التكتيكية.

وغاب هتان باهبري عن تدريبات الأخضر الجماعية اليوم، حيث اكتفى بتمارين خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي، بعد أن أثبتت الفحوصات التي خضع لها تعرضه لكدمة في مشط القدم.

ويستعد الأخضر لخوض أولى مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ضد المنتخب اليمني، يوم الثلاثاء المقبل، على إستاد البحرين الوطني في العاصمة المنامة.