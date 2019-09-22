الأخضر يواجه عمان وعينه على العلامة الكاملة

المواطن - محمد سمعه

سيواجه المنتخب السعودي تحت 16 عامًا، نظيره منتخب عُمان اليوم في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم آسيا 2020 تحت 16 عامًا.

وتُقام مباراة السعودية وعمان اليوم في تمام الساعة التاسعة والثلث مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، كذلك سيكون دخول الجماهير بالمجان.

ويتطلع الأخضر إلى تحقيق العلامة الكاملة وتحقيق الفوز الثالث بعد الفوز في أول جولتين على المنتخب السوري والمنتخب الباكستاني.

ونجح المنتخب السعودي في الفوز على المنتخب الباكستاني برباعية مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس أمم آسيا 2020 تحت 16 عامًا.

يُذكر أن الأخضر فاز في الجولة الأولى على منتخب سوريا برباعية مقابل هدف، حيث سجل رباعية المنتخب السعودي كل من عبدالله الزيد وصهيب الزيد ومهند براح هدفين.

ويتواجد المنتخب السعودي للناشئين في المجموعة الرابعة ضمن تصفيات كأس آسيا تحت 2020 تحت 16 عامًا، والتي تضم منتخبات عمان، سوريا وباكستان.