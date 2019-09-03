الأخضر يواصل تدريباته بقيادة رينارد

المواطن - مروة نبيل

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته الجماعية تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، خلال معسكره المقام في الدمام.

وقام رينارد بالاجتماع بلاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم، ثم أدى اللاعبون تمارين لياقية وفنية متنوعة.

وشهد مران الأخضر اليوم مشاركة النجم فراس البريكان بعد شفائه من نزلة البرد التي تعرض لها، وتسببت في غيابه عن تدريبات الأمس، فيما استبعد الجهاز الفني اللاعب محمد آل فتيل عقب تعرضه لآلام في العضلة الضامة.

ويخوض الأخضر معسكرًا إعداديًّا في الدمام بداية من أمس وحتى التاسع من سبتمبر الجاري، وسيلعب خلاله مباراة ودية ضد المنتخب المالي الأول لكرة القدم، في الخامس من الشهر ذاته.

ويواجه المنتخب السعودي الأول نظيره اليمني، في العاشر من شهر سبتمبر الجاري، على إستاد البحرين الدولي في أولى مباريات الأخضر بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.