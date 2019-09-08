الأخضر يُدشن معسكر الرياض

المواطن - مروة نبيل

افتتح المنتخب السعودي تحت 19 عامًا، اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره التحضيري في الرياض ومضر، الذي يمتد حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، في إطار الإعداد للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020.

وأجرى الأخضر اليوم أول تدريباته على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، وركز الجهاز الفني بقيادة المدير الفني بندر باصريح على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية.

واستدعى باصريح 30 لاعبًا للالتحاق بمعسكر الأخضر، وهم؛ نواف المطيري، محمد دغريري، رائد أزيبي، باسل السيالي، خليل العبسي، نواف العصيمي، سعد المختار، تركي المطيري، زياد الجهني، هيثم عسيري، نواف هزازي وحسن العلي.

كما ضم كلًّا من؛ رغدان مطري، محمد العوفي، عوض الناشري، باسم صديق، هزاع الغامدي، علي فؤاد، سعد آل موسى، فيصل الغامدي، ريان البلوشي، طاهر وادي، أحمد الداغر، محمد الدوسري، محمد خليل، علي آل سلطان، خالد دغريري، مشعل صبياني، مشاري سنيور وأحمد الغامدي.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 19 عامًا، جاء في المجموعة السادسة، التي تضم منتخبات أوزبكستان، الهند وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستُقام منافساتها في مدينة الخُبر، شهر نوفمبر المقبل.