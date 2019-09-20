الأخضر يُمطر شباك باكستان برباعية

المواطن - محمد سمعه

نجح المنتخب السعودي في الفوز على المنتخب الباكستاني برباعية مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس أمم آسيا 2020 تحت 16 عامًا.

تقدم اللاعب وليد عياش بالهدف الأول للمنتخب السعودي في الدقيقة الرابعة عشرة من عمر الشوط الأول.

وأضاف اللاعب عبدالعزيز العليوة الهدف الثاني للأخضر في الدقيقة الخامسة عشرة من عمر الشوط الأول.

وواصل المنتخب السعودي تألقه، وتمكن من إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب مهند براح في الدقيقة الثامنة والثلاثين.

وفي الشوط الثاني سجل المنتخب السعودي الهدف الرابع عبر اللاعب عبدالعزيز العليوة في الدقيقة السابعة والستين.

وكان المنتخب الباكستاني سجل هدفيه في الدقيقتين الـ63 والـ73.

يذكر أن الأخضر فاز في الجولة الأولى على منتخب سوريا برباعية مقابل هدف، حيث سجل رباعية المنتخب السعودي كل من عبدالله الزيد وصهيب الزيد ومهند براح هدفين.

وكان الشوط الأول من مباراة السعودية وسوريا، انتهى بتفوق الأخضر بثلاثية مقابل هدف.

ويتواجد المنتخب السعودي للناشئين في المجموعة الرابعة ضمن تصفيات كأس آسيا تحت 2020 تحت 16 عامًا، والتي تضم منتخبات عمان، سوريا وباكستان.