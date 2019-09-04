الأخضر يُنهي استعداداته لودية مالي

المواطن - واس

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم تحضيراته للقاء الغد أمام منتخب مالي في مباراة ودية استعدادًا لمواجهة منتخب اليمن في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .

وأدى المنتخب السعودي تدريباته على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر تحت إشراف المدير الفني للمنتخب الفرنسي هيرفي رينارد ، حيث بدأت التدريبات بتمارين الإحماء ثم التمرير قبل أن يطبق المدرب مجموعة من التمارين التكتيكية المتنوعة التي ينوي تنفيذها في المباراة .

من جهته أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل على أهمية المرحلة الحالية، وثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق الهدف المنشود، متمنيا التوفيق للمنتخب في التصفيات الآسيوية .

يذكر أن مباراة السعودية ضد مالي ستُقام غدًا الخميس الخامس من سبتمبر على ملعب الأمير محمد بن فهد، وسيكون الحضور الجماهير الجماهيري للمباراة بالمجان.

وقبل إقامة مباراة السعودية ضد مالي، قال المدافع عمر هوساوي: “لاعبو الأخضر عليهم مسؤولية كبيرة، وهي حمل شعار الوطن، وأمامنا مهمة كبيرة جميعنا لتشريف الكرة السعودية، رغم صعوبة هذه التصفيات؛ كون جميع المنتخبات تتطلع للتأهل، ولا يوجد منتخب قوي أو ضعيف وعلينا احترامها، ونعدها منتخبات منافسة وقوية حتى نكون أمامها أقوياء”.

واختتم هوساوي تصريحاته قائلًا قبل مباراة السعودية ضد مالي: “كان هناك اجتماع مع رينارد لمعرفة فلسفته التي شرحها لنا في أول لقاء لنا معه في الفندق، وأبلغنا بأهمية المرحلة المقبلة، وعلينا بذل الجهد من أجل الوصول إلى ما نصبو إليه”.