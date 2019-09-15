الأرز مقابل القمامة في الفلبين

الأرز مقابل القمامة في الفلبين

2019/09/15
الساعة 2:53 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

التخلص من النفايات مشكلة كبيرة تتفاقم آثارها في الدول النامية لعدم قدرتها على التخلص الآمن منها.

وتحاول قرية فلبينية التصدي لآفة النفايات البلاستيكية بعرضها الأرز على السكان مقابل قمامتهم، حيث يمكن لسكان قرية بايانان الواقعة خارج العاصمة مانيلا، الحصول على كجم من الأرز، وهو السلعة الغذائية الرئيسية في الفلبين، مقابل كل 2 كجم من النفايات البلاستيكية، التي يتم تسليمها للحكومة فيما بعد، للتخلص منها بالطريقة السليمة أو لإعادة تدويرها.

وعلى الرغم من أن كجم واحدًا من الأرز لا يكلف سوى نحو 0.70 دولار، إلا أن التكاليف قد تشكل عبئًا ماليًا على العديد من القرويين الذين يعيشون في “بايانان” تحت خط الفقر؛ ولهذا السبب أطلق المسؤولون في القرية برنامجًا يوفر كجم واحدًا من الأرز مقابل 2 كيلو من النفايات البلاستيكية.


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