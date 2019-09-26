الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح تثير الأتربة غداً على 6 مناطق

الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح تثير الأتربة غداً على 6 مناطق

2019/09/26
الساعة 4:17 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن -الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، غداً، على مناطق نجران، جازان، عسير.

كما تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

توقعت الأرصاد أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.


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