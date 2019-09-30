الأرصاد : استمرار الأمطار الرعدية غدًا على 6 مناطق
الضباب يتشكل خلال ساعات الليل والصباح الباكر

الأرصاد : استمرار الأمطار الرعدية غدًا على 6 مناطق

2019/09/30
الساعة 3:01 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير. الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها.

كما توقعت الأرصاد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على جنوب غرب وغرب المملكة.

وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي في حين ستكون، جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية على الخليج العربي.


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