الأرصاد تنبه من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على جازان

الأرصاد تنبه من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على جازان

2019/09/21
الساعة 1:17 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات الريث و الطوال و صامطة و فيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما شمل التنبيه نشاطا في الرياح السطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات الدرب وبيش و صبيا وضمد، مفيدةً أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.


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