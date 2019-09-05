الأرصاد عن طقس الخريف: حار إلى شديد الحرارة

المواطن - الرياض

أكد الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن المملكة تستقبل فصل الخريف أرصاديًا.

وتوقع أن تبقى درجات الحرارة ما بين حارة إلى شديدة الحرارة خاصة على المناطق الساحلية حتى منتصف الشهر الحالي، موضحًا أن الأرصاد ستصدر تقريرًا مفصلًا لملامح فصل الخريف لاحقًا.

وفي سياق آخر، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة، وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على غرب ووسط المملكة.