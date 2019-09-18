الأرصاد : غبار يحد الرؤية غدًا من الشرقية حتى نجران
أمطار رعدية على 4 مناطق

الأرصاد : غبار يحد الرؤية غدًا من الشرقية حتى نجران

2019/09/18
الساعة 4:09 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار غدًا، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران وكذلك على طول ساحل البحر الأحمر.

كما توقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير تمتد إلى مرتفعات الباحة والطائف.

وستكون الرياح على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تتحول إلى ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية في حين ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الخليج العربي.


هل قرأت هذا ؟
  • العقيد المالكي: الهجوم على أرامكو تم من الشمال بصواريخ كروز “يا علي” الإيرانية
    •
  • جوميز لجماهير #الهلال : آسيا حلمنا
    •
  • بث مباشر .. وقائع مؤتمر وزارة الدفاع حول استهداف أرامكو
    •
  • رقم سلبي يُلاحق باريس سان جيرمان ضد الريال
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :