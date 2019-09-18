الأرصاد : غبار يحد الرؤية غدًا من الشرقية حتى نجران

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار غدًا، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران وكذلك على طول ساحل البحر الأحمر.

كما توقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير تمتد إلى مرتفعات الباحة والطائف.

وستكون الرياح على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تتحول إلى ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية في حين ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الخليج العربي.