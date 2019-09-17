الأرض تنصف #الهلال في دوري أبطال آسيا
قبل مباراته ضد الاتحاد اليوم

الأرض تنصف #الهلال في دوري أبطال آسيا

2019/09/17
الساعة 7:28 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يعول لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم على عاملي الأرض والجمهور، لحسم مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم، وخطف بطاقة التأهل الآسيوية.

الهلال

وأشار حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الزعيم يملك رقمًا إيجابيًا في المسابقة القارية قبل مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم.

وأضاف حساب البطولة الرسمي، أن الهلال خسر مرة واحدة فقط في آخر 11 مباراة إقصائية لعبها على أرضه في منافسات دوري أبطال آسيا، حيث نجح في الفوز 6 مرات، وتعادل في 4 مواجهات.

الهلال ضد الاتحاد

ويحتضن استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

يُذكر أن مباراة الهلال والاتحاد في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، التي أُقيمت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.


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