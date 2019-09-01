الأمن يستقبل الطلاب بيد حانية وعين ساهرة

المواطن - الرياض

بيد حانية وابتسامة صادقة، وعين تسهر على الوطن، استقبل رجال الأمن طلاب وطالبات المدرسة والهيئة التدريسية والإدارية في أول أيام العام الدراسي الجديد.

استنفار لرجال المرور

في جميع مناطق المملكة استنفر المرور كل إمكانياته لضمان تسهيل الحركة المرورية وعدم التكدس.

ففي مكة المكرمة وزعت إدارة مرور العاصمة المقدسة اليوم، الهدايا والمطويات الإرشادية والتوعوية على الطلاب وعلى المركبات في الشوارع العامة والمجمعات المدرسية، بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

وتسعى الإدارة من خلال هذه المشاركة رسم الفرحة والبهجة في نفوس الطلاب وتهنئتهم بالعام الدراسي الجديد، وتعزيز الوعي المروري في نفوس الطلاب من خلال مشاركتهم بدءَ العام الدراسي الجديد حيث انتشر منسوبو المرور ميدانيًا في التقاطعات والطرق لتوجيه السائقين والركاب بالالتزام بأنظمة المرور وتعليماته.

الورود في جدة

كما استقبلت إدارة مرور محافظة جدة المواطنين مع بدء العام الدراسي الجديد، بالورود في مختلف شوارع وميادين المحافظة، وسط حرصٍ على حركة وانسيابية التنقل للطلاب والطالبات إلى مدراسهم بمختلف مراحل التعليم عبر خطة تتسم بالإحكام والحفاظ على سلامة الجميع ووصولهم إلى وجهاتهم بكل راحة واطمئنان.

خطة متكاملة في الحدود الشمالية

كما نفذت إدارة مرور منطقة الحدود الشمالية اليوم تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد لطلاب وطالبات التعليم العام والجامعي بالمنطقة خطة تسهيل الحركة المرورية أثناء دخول وانصراف الطلبة من خلال توزيع الدوريات في الشوارع الرئيسية والميادين ومنع التجاوزات المرورية أثناء دخول وانصراف الطلاب والطالبات بالمنطقة.

يذكر أن مدارس التعليم العام في المملكة استقبلت صبيحة اليوم الأحد أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة، يعودون إلى مقاعدهم بعد تمتعهم بإجازتهم الصيفية، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التعليم كامل استعداداتها لاستقبالهم، بما يضمن عاما دراسيا مكتمل التجهيزات.