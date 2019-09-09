الأمير يُطالب بوقف تحويل الأجنبي إلى الاستثمار

المواطن - مروة نبيل

طالب القانوني الرياضي والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أحمد الأمير، بعدم الموافقة على تحويل اللاعبين الأجانب إلى قائمة الاستثمار بناء على طلب النادي فقط.

وقال خبير القانون الرياضي: “على لجنة الاحتراف ورئيسها في الاتحاد السعودي لكرة القدم عدم الموافقة على تحويل أي لاعب أجنبي محترف إلى لاعب استثمار بدون أن تتأكد من وجود موافقة اللاعب”.

وتابع الأمير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ما يحصل حاليًّا أن تحويل اللاعبين الأجانب إلى استثمار يتم بناء على طلب النادي فقط دون التأكد من موافقة اللاعب”.

وجاء طلب الأمير بعدما حول نادي الاتحاد لاعبه الإيفواري سيكو سانوجو إلى قائمة اللاعبين الاستثمار، أملًا في تسويقه وبيعه وتحقيق استفادة مالية منه، وذلك بعد خروجه من حسابات المدير التشيلي لويس سييرا.

وقام الإيفواري سانوجو بفسخ العقد من تلقاء نفسه، وغادر المملكة دون إذن، ومن المنتظر أن يُقدم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد نادي الاتحاد للمطالبة بالحصول على باقي مستحقاته.