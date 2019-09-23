الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الاثنين، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الرابعة.

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم نادي الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو في شباك الاتحاد، خلال المباراة التي انتهت بفوز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف، لينفرد بصدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الهدف الذي سجله كريج جودين ليقود فريقه الوحدة للفوز على الفيحاء بهدف دون رد.

كما يُنافس الهدف الذي أحرز نجم النادي الأهلي دجانيني تافاريس في شباك الفتح على جائزة الأفضل ضمن منافسات الجولة الرابعة، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين نظيفين.

ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف في الاستفتاء الذي طرحه حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، وسيستمر لمدة 24 ساعة فقط.