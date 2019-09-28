الأهلي المصري يصعد لمجموعات دوري أبطال إفريقيا برباعية

المواطن - محمد سمعه

أسقط الأهلي المصري، اليوم السبت، نادي كانو سبورت الغيني برباعية دون رد، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2019-2020.

وكانت مباراة الأهلي المصري وكانو سبورت أُقيمت على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية.

وبدأ الشوط الأول من مباراة الأهلي المصري وكانو سبورت، بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي الأهلي، حيث تمكن اللاعب المالي أليو ديانج من إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

وواصل الأهلي المصري ضغطه في الشوط الأول من أجل إحراز الهدف الثاني ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي المصري وكانو سبورت بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة الأهلي المصري وكانو سبورت، استمر نجوم الأهلي يضغطون بقوة من الناحية الهجومية، وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني حتى تمكن اللاعب النيجيري جونيور أجايي من إحراز الهدف الثاني للأهلي عبر ضربة رأسية متقنة في الدقيقة التاسعة والأربعين من عمر اللقاء.

وبعد سبع دقائق من هدف الأهلي المصري الثاني، سجل اللاعب حسين الشحات الهدف الثالث للمارد الأحمر في الدقيقة السادسة والخمسين بطريقة مهارية جميلة بعد مراوغته لحارس كانو سبورت.

وأهدر اللاعب صلاح محسن فرصتين محققتين لإحراز الهدف الرابع لـ الأهلي المصري في شباك كانو سبورت، قبل أن يتمكن من إضافة الهدف الرابع للمارد الأحمر عند حلول الدقيقة الثامنة والثمانين.

جدير بالذكر أن مباراة الأهلي المصري وكانو سبورت، انتهت بفوز الأهلي برباعية دون رد، كما فاز المارد الأحمر في لقاء الذهاب بثنائية دون رد يوم 14 سبتمبر الجاري.

وقبل خوض مباراة كانو سبورت، كان الأهلي المصري فاز على الزمالك يوم 20 سبتمبر بثلاثية مقابل هدفين، ليحصد لقب كأس السوبر المصري للمرة الحادية عشرة في تاريخه.