الأهلي ضد النصر .. الراقي واثق والعالمي يخشى التراجع الحاد

المواطن - محمد سمعه

تنطلق مباراة الأهلي ضد النصر غدًا ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستُقام مباراة الأهلي ضد النصر في تمام الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وستكون مباراة الأهلي ضد النصر بمثابة لقاء من نوع خاص بين الفريقين حيث يريد النادي الأهلي بقيادة المدرب الوطني صالح المحمدي الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية، وذلك بعد الفوز على الفتح في الجولة الرابعة يوم السبت الماضي بثنائية دون رد.

وقبل مباراة الأهلي ضد النصر، كان العالمي خسر من نادي الحزم بهدف دون رد يوم الجمعة الماضية في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، حيث يريد النصر مصالحة جماهيره مع تفادي أي ردود فعل غاضبة قد تؤثر على مشوار النصر في بطولة الدوري.

وشهد نادي النصر بعض التوتر في الفترة الأخيرة، حيث طالب البعض من جمهور النصر رحيل صفوان السويكت عن رئاسة أصفر العاصمة قبل مباراة الأهلي ضد النصر.

وفشل العالمي في التسجيل في مباراتين متتاليتين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الأولى منذ يناير من عام 2018، وذلك قبل إقامة مباراة الأهلي ضد النصر.

ومرّ الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بنتائج سلبية قبل مباراة الأهلي ضد النصر، حيث ودع أصفر العاصمة بطولة دوري أبطال آسيا من دور الثمانية بعد الإقصاء على يد نادي السد القطري، كما تعادل النصر مع فريق الشباب وخسر من الحزم في الجولة الرابعة.

وأعلن نادي النصر، أمس الأربعاء، عن انضمام الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز إلى قائمة الأعضاء الذهبيين في أصفر العاصمة، قبل إقامة مباراة الأهلي ضد النصر.

ويحتل العالمي قبل مباراة الأهلي ضد النصر، المركز الخامس في جدول الترتيب، أما الأهلي فيتواجد في المركز الرابع.