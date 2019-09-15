الأهلي لم يُبلغ برانكو بقرار إقالته رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي الرياضي بدر النهدي، أن مجلس إدارة النادي الأهلي لم يُبلغ المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بقرار إقالته حتى الآن.

وعلق النهدي على الأنباء المتداولة بشأن رحيل المدرب الكرواتي عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، قائلًا: “حتى هذه اللحظة لم يصدر شيء رسمي من إدارة الأهلي بخصوص إنهاء التعاقد مع المدرب برانكو”.

وتابع: “حسب مصادر قريبة مني، مدرب الأهلي برانكو لم يصله خطاب رسمي يبلغه بإنهاء التعاقد معه بشكل رسمي.. وحتى الآن، برانكو هو من سيقود تدريبات الراقي يوم الاثنين”.

وأضاف النهدي خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “توقيت الإقالة في عُرف كرة القدم يعتبر مبكّر، لكن عطفًا على هوية الأهلي مع برانكو نرى أنه ليس هو رجل المرحلة”.

واختتم تصريحاته الإذاعية قائلًا: “كان هناك إجماع كبير من الأهلاويين على أن برانكو ليس رجل المرحلة، وتحديدًا بعد الخروج الآسيوي أمام الهلال”.

وخسر الأهلي ضد الوحدة بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأكدت تقارير إعلامية أن إدارة الراقي قررت إقالة برانكو، بعد تراجع نتائج الفريق الأول.